內政部宣傳危屋重建 模仿韓國瑜「5點聲明」玩梗獲讚

2019-04-24 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕內政部今日發出一則「某『為老屋重建』屋主的5點聲明」，格式內容、語氣模仿高雄市長韓國瑜日前針對是否參選2020總統大選所發表的5點聲明，引起網友討論，直喊這聲明簡單明瞭，人人一定都看得懂！

內政部的5點聲明分別為，首先，一是對一路走來，鼓勵、支持「危老屋重建」的海內外朋友！深深表示感謝；另外也謝謝地基主的配合，到時看祢想改建成什麼風格，再來託夢跟我討論。

第二點是，重建舊家的這段日子中，我深刻的體會到，只有把舊家重建好，生活才會更好。只有舊家能改變，我才能真正改變生活。

第三點為，對於2020年即將重建，此時此刻，我無法想像在我家居住多年的老鼠、小強、蜘蛛、螞蟻們有多麼不爽。

第四點則是，長久以來，我家熱衷於漏水大賽，已經離「室內不用撐傘」的常識越來越遙遠了，老屋的重建已經刻不容緩。

希望重建前，家中牆壁天花板，都能夠體察屋主心情、關注氣象脈動、重視擋雨責任，勿忘我家水桶不夠多。

第五點為，我生在家中、長在家中，活在家中，未來也會宅在家中。我熱愛我家，對住家的重建及改造，我願中離一下手機上的遊戲撥打1999去詢問，不計個人積分排名得失，只願能夠提升居住品質。

文末更寫道，願天佑重建過程順利、天佑住家全新落成，我對家的熱愛，怎是啾咪兩字就能道盡？

網友回應「內政部小編是撿到槍嗎？老屋一起來不參加初選，直接徵召酸宗痛啦！」、「看到地基主還先滑回去確定是內政部xD」、「小編撿到整個漫威的英雄們了嗎？武力高到破表」、「小編愈發無法無天」、「聲明簡單明瞭，人人看得懂」、「好啦選你啦，兇屁」。

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