韓神不死韓粉不止 王世堅：很不幸國民黨已鈔票至上

2019-04-24 16:35

〔記者郭安家／台北報導〕對於國民黨2020總統初選，高雄市長韓國瑜痛批政治權貴熱衷密室協商，連鴻海董事長郭台銘也說深有同感。不過，台北市議員王世堅酸說，國民黨有很深層血統論，韓國瑜指的國民黨政治權貴就是黨主席吳敦義、前主席馬英九、副主席郝龍斌等人；韓神不死韓粉不止，但若韓國瑜最後又縮回來，只能說「韓神再會，鈔票萬歲！」

王世堅說，首富宣布參選，在多元價值社會惹很多批評反對，國民黨不能以鈔票做唯一考量，很不幸，百年大黨現在竟被鈔票蒙蔽，一切已鈔票至上；國民黨日前還大剌剌打造郭台銘榮譽狀，如免死金牌，可跨越50年失聯黨員鴻溝，4500萬元就填平了50年的失聯，太神奇、讓大家嘆為觀止，用此獎狀取代借據，大概只有國民黨做得出這種創意。

王世堅認為，韓國瑜發表五點聲明後，後續要看他還有什麼行動、韓粉們的強烈支持，否則國民黨大概除了血統論以外，現在則鈔票至上；韓國瑜這次黨內爭取提名，「不爭取的爭取提名，其實是庶民對權貴的宣戰」；韓神不死韓粉不止，但是韓國瑜發表五點聲後，要是自己縮回來，那他只能說「韓神再會，鈔票萬歲」。

王世堅提到，國民黨內很深層問題即血統論，黨員可選議員立委、幸運能當上縣市長，但要競逐九五之尊就不行，他們要貴族血統，大家冷靜去想包括朱立倫、馬英九等人，韓國瑜講的政治權貴確實是事實，回國那天被國民黨高層夜襲了、背後開槍，在機場動怒說統統都不要動，這句話就是在講給國民黨政治權貴們聽，要吳敦義、馬英九、郝龍斌不要動。

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