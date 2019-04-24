接受納入被動民調？韓國瑜：聲明說得很清楚 請耐心細讀

2019-04-24 11:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕聲明過後還是讓人霧煞煞。高雄市長韓國瑜今又被問到、對國民黨考慮將他納入被動民調的看法，他強調昨天聲明都說得很非常清楚，請大家耐心細讀。

媒體又追問，到底知不知道郭董要宣布參選總統？韓國瑜回應現在都不再討論這些事情，要專心衝市政，對2020總統大選的事情都在聲明中，請大家可以理解，謝謝大家。

韓國瑜今出席高雄市立圖書總館共構會展文創會館上樑典禮，他表示上任以來，市府團隊首要任務就是拚經濟，高雄市張開雙手歡迎產業投資，他也相當看好8個月後即將開張的文創會館前景，認為是對市民、業者、政府三贏的建設。

韓國瑜還舉清朝時期闢建的曹公圳為例，說明台灣早在清代就有BOT，當時因為政府沒錢，曹公先跟商人借貸開闢曹公圳，農民有了灌溉渠道後都賺了錢，還可繳稅，政府稅入增多後再把錢還給商人，形容一個好的BOT，對各方面都有加分。

高雄市圖書總館第二期文創會館BOT案，是由高雄市政府與台灣人壽攜手，投資逾30億元，打造地上27樓、地下6層的圖書館旅店，內部規劃有書局、電影視聽娛樂、會展、文創市集、人文旅館、餐飲等設施，台灣人壽特許營運50年期間，預估可以為市府帶來總計超過40億元效益，這些收入也將挹注圖書館營運、維護與管理，提升公共服務品質，預計109年開始營運。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/