裝傻還是牆頭草？昔挺國民黨徵召韓國瑜 蔡正元今提三問題被嗆爆

2019-04-23 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（23）日一早發表5點聲明，表示對於國民黨現行的初選制度，沒有意願參加，甚至直指黨內政治權貴熱衷於密室協商，聲明全文一出，引起各界譁然，許多輿論認為他拐彎要求徵召，前國民黨立委蔡正元今發文三問韓國瑜，遭到網友砲轟：裝傻！

綜合媒體報導，前國民黨立委蔡正元過去曾在臉書提出當時民調，大嗆「國民黨再不徵召韓國瑜，還在玩什麼鳥初選，國民黨會下地獄」。

今日在韓國瑜發出5點聲明後，蔡正元在臉書提出三個問題「現行制度的初選是什麼」、「有什麼非現行制度的初選可以參選」、「徵召初選是不是現行制度的初選」，並表示「韓國瑜的聲明並沒有給出答案」，以往清楚的立場現在卻變得模糊，令網友不禁狐疑：是裝傻還是牆頭草？

網友在文章底下大力砲轟，紛紛留言表示「你也不是黨主席，管太多了」、「委員再這樣下去會好嗎」、「講的不清不楚誰懂」、「該退黨了」、「國民黨永遠都自我感覺良好」、「裝糊塗，很容易」、「還對韓草包抱希望嗎」、「就算郭台銘贏了，也不會替你們高興～噁爛」。

蔡正元臉書全文

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