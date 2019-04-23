韓粉這樣來？ 心理師專業分析：韓國瑜8招「催眠」超強

2019-04-23 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自上任以來話題不斷，針對為何會誕生大量「韓粉」，諮商心理師蔡明芳22日在臉書發文，表示讀完韓國瑜的書、講座影片，及去年所有演講的逐字稿後，竟發現：「韓國瑜市長，大概是我們生平僅見，催眠做得最好的人！」

蔡明芳歸納出韓國瑜「催眠」的8大重點，包括態度親和的肢體動作、YES SET語言、嵌入命令與嵌入問句、縮小及誇大、抓住核心議題再以簡單好記的口號解決、生動的比喻、四兩撥千斤的反駁之術及簡單的語句。

其中，YES SET語言是催眠常見的語言，比如當韓國瑜過去在講「高雄市是一個巨人、要山有山、要海有海，有4個新加坡大、3個香港大、10個台北市大」時，聽者在大腦中，會先認同這些「事實描述」，此時韓國瑜只要再強調「我們要拒絕又老又窮，迎向繁榮富庶光明」，聽者的大腦就會「自動認同」講者接續說明的所有內容，並進一步認同講者自身。

此外，蔡明芳認為，目前檯面上菁英型政治人物最欠缺的是最後一項「簡單的語句」，比如，與其告訴民眾「我們要堅守民主、發揚台灣價值，好不好」，不如換成「我們讓大家飯吃得飽、兩岸和平爭執少、孩子住房沒煩惱，你們說好不好」，更能加深群眾印象，而韓國瑜也有做到這點。

蔡明芳表示，韓國瑜的說服之道是重複「吸引（Absorption）、確認（Ratification）、引發（Elicitation）」的催眠過程，「如果你喜歡他，你應該要知道，自己是怎麼喜歡上的；而如果你不喜歡他，更該知道你不喜歡的人怎麼到這個位置的。」然而，雖然韓在演說、選舉的表現相當成功，不過對於執政面卻有很大的隱憂，之後會再從人格心理進行說明。

蔡明芳臉書：

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