他絕食挺韓選總統 卻被韓粉切割：為何不幫韓國瑜按讚？

2019-04-21 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕一名58歲楊姓韓粉，今（21）日到高市府四維行政中心前絕食抗議，就是為了求高雄市長韓國瑜參選總統，但沒想到一天內就被韓粉快速切割，原因竟是「沒有幫韓國瑜按讚」。

臉書粉專「只是堵藍」分享了「韓國瑜後援會」版主在社團的貼文，內容顯示在深入了解後，發現了絕食挺韓的楊姓韓粉並沒對韓國瑜按讚，卻只幫蔡英文點讚，藉此貼文與楊姓韓粉切割。

綜合媒體報導，這名楊姓韓粉曾表示，自己原本是民進黨死忠粉絲，但因後來挺韓國瑜理念，因而變成韓粉，他苦求韓國瑜能夠參選總統，才選擇以靜坐絕食的方式表達挺韓的決心，但如今卻遭韓粉快速切割，可說是裡外不是人。

網友看了貼文，紛紛在底下留言「腦包內鬨了，萬人響應，一人到場」、「可惡，沒有辦法看到含倒（韓導）推什麼可笑的政見了」、「因為他目中無人 連馬英九都敢罵」、「我們中出了個叛徒」、「就算是郭，臺灣自由民主一樣有危機。」、「幹嘛拿鏡子去照豬八戒呢」、「很在意讚」。

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