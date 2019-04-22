韓粉揪團「爬」進市府跪求韓國瑜參選 網傻眼：辦喪事？

2019-04-22 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前宣布將以「徵召」方式把高雄市長韓國瑜納入國民黨總統初選，韓國瑜今（22）宣布，是否參選總統的「聲明」將於本週公布。對此，就有韓粉一度揪團「爬進市政府」遞交陳情書，「跪求」韓國瑜出來參選。此舉讓網友看傻了眼，直呼「是在辦喪事？」但據了解，該活動目前已經確定取消。

日前才有韓粉在網路號召，若韓國瑜不參選總統，就要去市府絕食、求韓國瑜出來參選。甚至21日還有行動派卻跑錯地方的58歲韓粉，獨自一人到高雄市政府四維行政中心前絕食抗議，身上還掛著「絕食請求韓市長選總統」、「國民黨黑箱作業，卡死韓市長」的看板，強調除非韓國瑜宣布選或不選，他才會離去。

今天則有韓粉在臉書「韓國瑜加油團」po文揪團其他韓粉，「一路爬」進市府遞交陳情書，「跪求韓國瑜選總統」。該文指出，「『網路謾罵，不如實際行動』號召至高雄市政府跪求韓國瑜選總統，時間：4月28日18：00-20：00，集合地點：民權一路 四維二路口」。活動內容則為「爬行至市府正門口遞交陳情書」，報名方式為留言「+1」，還要統計人數。

消息傳到PTT後引發熱議，許多網友傻眼直呼「要不要幾步一跪，這樣走到高市府啊」、「韓粉真的是現代民主國家突變出來的奇怪物種」、「人數過多去申請金氏世界紀錄吧」、「三步一拜，九步一叩！懇請出馬競選」、「是在辦喪事嗎？」

但據《ETtoday新聞雲》報導，目前該活動已經確定取消，至於為何舉辦及取消的原因，發起該活動的主辦人則不願說明。

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