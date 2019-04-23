人生短短幾個秋 徵召不權貴？吳蕚洋：韓國瑜去初選吧

2019-04-23 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今鬆口對2020年總統大選的態度，表示在「現行制度」下，他仍無法參加初選，對此，去年曾參選台北市長的吳蕚洋感慨，聲明裡有諸多矛盾，韓國瑜批評政治權貴熱衷密室協商離人民越來越遠，但「徵召」就不是政治權貴嗎？他勸韓國瑜「人生短短幾個秋」，還是好好去參加初選吧！

吳蕚洋今在臉書上表示，韓國瑜的聲明其實很矛盾，因為韓聲稱「只有台灣能改變，我才能真正改變高雄！」，意即改變高雄要從改變台灣做起，而改變台灣勢必又得參選總統，但他卻又堅持，在「現行制度」下他無法參加初選，那麼難道他是要「脫黨參選」嗎？

吳蕚洋還指出，韓國瑜批評，長久以來「政治權貴」都熱衷於密室協商，但難道「徵召」韓就不是政治權貴嗎？吳蕚洋勸韓國瑜，「人生短短幾個秋」，為了人民，為了社會，為了國家，不要再考慮所有利害問題，「好好去參加初選吧！」，民主基礎在法治也在制度，制度的目的就是要「避免特權存在」，才能追求公平，不是嗎？

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