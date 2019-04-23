籲國民黨中央體察民意 柯志恩：為郭台銘開綠燈是因人設事

2019-04-23 16:17

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜針對2020發表聲明，表示願為中華民國負起責任，但此時無法參加現行制度初選，也批評政治權貴熱衷密室協商；對此，國民黨立委柯志恩發臉書讚許韓磊落光明、無畏承擔，但也直言批評國民黨中央為了鴻海董事長郭台銘參選大開綠燈是「因人設事」，若引發人民不滿，恐怕「卡韓」不成，反卡掉國民黨重返執政的希望。

柯志恩表示，從聲明可看出韓國瑜磊落光明、無畏承擔，但如今黨內初選的渾沌，也著實令韓國瑜和無數藍營支持者既憂心又焦慮，韓國瑜雖把球拋回中央，但其立場始終一致，也深知支持者對他參選2020的殷切期待，背負如此巨大民意，可見韓國瑜承受的壓力與委屈，否則，連好脾氣的佳芬姐也不會吐露不悅，表示背後被放槍的感覺很不好。

柯志恩指出，日前郭台銘在中常會表態參選後，原本的初選規劃又生變，說好聽是「彈性」，但說直接確實是「因人設事」，郭台銘對國民黨有情有義、對台灣經濟更是貢獻卓越，但黨中央為其參選開綠燈通行，是否真正體察民意的做法？

柯志恩表示，韓國瑜點出基層對密室協商的不耐和不滿，希望黨中央拿出智慧，切勿處理不當，是否傷害郭董或韓市長個人事小（相信他們皆願予包容），萬一引發人民對本黨的誤解或不滿，恐怕「卡韓」不成，反而卡掉國民黨2020重返執政的希望！

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