籲國民黨中央體察民意 柯志恩：為郭台銘開綠燈是因人設事
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2019-04-23 16:17

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜針對2020發表聲明，表示願為中華民國負起責任，但此時無法參加現行制度初選，也批評政治權貴熱衷密室協商；對此，國民黨立委柯志恩發臉書讚許韓磊落光明、無畏承擔，但也直言批評國民黨中央為了鴻海董事長郭台銘參選大開綠燈是「因人設事」，若引發人民不滿，恐怕「卡韓」不成，反卡掉國民黨重返執政的希望。

柯志恩表示，從聲明可看出韓國瑜磊落光明、無畏承擔，但如今黨內初選的渾沌，也著實令韓國瑜和無數藍營支持者既憂心又焦慮，韓國瑜雖把球拋回中央，但其立場始終一致，也深知支持者對他參選2020的殷切期待，背負如此巨大民意，可見韓國瑜承受的壓力與委屈，否則，連好脾氣的佳芬姐也不會吐露不悅，表示背後被放槍的感覺很不好。

柯志恩指出，日前郭台銘在中常會表態參選後，原本的初選規劃又生變，說好聽是「彈性」，但說直接確實是「因人設事」，郭台銘對國民黨有情有義、對台灣經濟更是貢獻卓越，但黨中央為其參選開綠燈通行，是否真正體察民意的做法？

柯志恩表示，韓國瑜點出基層對密室協商的不耐和不滿，希望黨中央拿出智慧，切勿處理不當，是否傷害郭董或韓市長個人事小（相信他們皆願予包容），萬一引發人民對本黨的誤解或不滿，恐怕「卡韓」不成，反而卡掉國民黨2020重返執政的希望！

  • 國民黨立委柯志恩批評國民黨中央為了鴻海董事長郭台銘參選大開綠燈是「因人設事」。（記者廖振輝攝）

    國民黨立委柯志恩批評國民黨中央為了鴻海董事長郭台銘參選大開綠燈是「因人設事」。（記者廖振輝攝）

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