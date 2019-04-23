「韓五點」與民同在？ 專家解讀：一貫的民粹政治路線

2019-04-23 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（23日）發表聲明表示不參與現行制度下的國民黨總統提名初選，美國加州大學爾灣分校的台灣政治專家南樂（Lev Nachman）解讀，這是韓國瑜為了保持他一貫的民粹政治路線，刻意退到與人民同一陣線，強調自己有在傾聽民意，以反觀國民黨領導階層已與民意脫節。

據《德國之聲》報導，南樂認為韓國瑜非常小心地選擇聲明中的用字，明顯是在向國民黨中央喊話，並刻意以一個模棱兩可的方式強調他因為現行制度無法參加初選。

南樂指出，由於他在民間的支持，會迫使他無法輕易退出國民黨的黨內初選，因此「為了合理化他不參加現行制度的黨內初選，韓國瑜選擇在聲明中刻意將人民與黨內領導階層做出區別，以此來解釋他為何無法在這個時刻參選。 」

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