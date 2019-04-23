「韓五點」與民同在？ 專家解讀：一貫的民粹政治路線

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（23日）發表聲明表示不參與現行制度下的國民黨總統提名初選，美國加州大學爾灣分校的台灣政治專家南樂（Lev Nachman）解讀，這是韓國瑜為了保持他一貫的民粹政治路線，刻意退到與人民同一陣線，強調自己有在傾聽民意，以反觀國民黨領導階層已與民意脫節。
據《德國之聲》報導，南樂認為韓國瑜非常小心地選擇聲明中的用字，明顯是在向國民黨中央喊話，並刻意以一個模棱兩可的方式強調他因為現行制度無法參加初選。
南樂指出，由於他在民間的支持，會迫使他無法輕易退出國民黨的黨內初選，因此「為了合理化他不參加現行制度的黨內初選，韓國瑜選擇在聲明中刻意將人民與黨內領導階層做出區別，以此來解釋他為何無法在這個時刻參選。 」
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高雄市長韓國瑜今發表聲明表示不參與現行制度下的國民黨總統提名初選，政治專家南樂解讀，這是韓國瑜為了保持他一貫的民粹政治路線，刻意退到與人民同一陣線，強調自己有在傾聽民意，以反觀國民黨領導階層已與民意脫節。（資料照）
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