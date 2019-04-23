韓國瑜聲明把球丟給黨中央 藍議員︰讓基層憂慮加劇

2019-04-23 16:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕面對基層每天焦慮追問，郭台銘、韓國瑜誰代表國民黨參選總統？南市議會國民黨團書記長蔡育輝、副書記長林燕祝、發言人王家貞今（23）日在聽完韓國瑜所發表聲明後指出，原寄望韓國瑜聲明能明白告知，誰知他仍把球丟給黨中央，讓基層憂慮加劇，支持者紛紛反映，為什麼一加一不能大於二，反而是分裂加深，既然郭台銘和韓國瑜都以拯救中華民國為志，黨團建請黨中央，立即於週三中常會提出一套初選民調辦法，將檯面上的郭、韓、朱、王4人，全部納入民調之中，讓4人公平接受初選民調洗禮，民調最高者代表國民黨角逐中華民國總統。

蔡育輝、林燕祝、王家貞表示，大家都愛中華民國，都憂心國家在民進黨全面執政後，政經發展日漸沉淪，年輕人看不到前景找不到出路，韓國瑜願意承擔責任，郭台銘也表明參加初選，兩個太陽都把拯救中華民國當己任，讓國民黨基層喜出望外。

黨團憂心指出，郭台銘、韓國瑜兩位這麼優秀的治國人才，一加一並沒有大於二，兩方的支持者不斷對外放話，澆油加火之下，嫌隙日增，各界原寄望韓國瑜的聲明能釋外界之疑，豈知有說跟沒說一樣，球又丟回給黨中央，兩人的支持者你來我往的言詞更加不友善。

他們強調，國民黨沒有分裂的本錢，既然大家都以救國為己任，請國民黨在週三召開的中常會中立即擬訂公布初選民調辦法，不論是全民調或是黨員占3成的民調，在中常會公佈初選民調辦法後，將郭台銘、韓國瑜、朱立倫、王金平4人全部納入初選民調中，四人立足點平等，經過初選洗禮，誰的民調獨占鰲頭，誰就代表國民黨披掛上陣選總統，民調失利者則團結一致全力挺出線者。

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