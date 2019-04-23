國民黨總統初選搞不定 府不評論：蔡總統須專注於國政

2019-04-23 15:26

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜對國民黨總統初選的最新態度，總統府今表示，對於其他政黨的事務，我們沒有評論。雖然總統現在也在黨內的初選程序當中，但對總統而言，特別是台灣正面臨美中貿易衝突、中國持續在兩岸、區域間施壓軍事壓力之際，總統每一分鐘都必須專注於國政，護主權、挺改革、拚經濟、顧民生，「做好總統就是她每天的工作」。

總統府發言人張惇涵說，在去年1124九合一選舉後，執政團隊經過反省檢討，迅速回應民意，總統也非常感謝蘇院長所帶領的執政團隊，用魄力與效率解決過去一段時間的民怨，透過「加強與民溝通，澄清速度加快」、「增加行政效率，施政更接地氣」、「強化府院連結，溝通橋梁緊密」三大方針，執政經過前兩年多的艱辛階段，執政的績效也開始展現。

張表示，在去年1124後，整個政府重新整隊，該堅持的改革價值要堅持，做得還不夠好的地方，一定要做得更好。執政團隊在99天做了99件事確實不容易，有接地氣、也有上太空，有處理老車爭議、也擴大外資與台商的新投資，就業機會增加、稅務負擔檢少，不只防止非洲豬瘟、還防治毒品。

最後，張惇涵說，民進黨執政團隊，是會檢討並進化的團隊。只有不斷的進化，才能迎接新的挑戰。總統在「海洋民主之旅」過程中，即公開感謝過蘇院長顧好內政，讓她可以拚外交，總統護主權、拚外交國防，行政院各部會團隊也協助總統一起拚經濟、顧生活，府院攜手完成人民的期待。總統也感謝全體國人，在這99天以來，和我們一起為台灣打拚。未來，我們繼續衝、繼續拚，帶領國家繼續向前進。

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