韓國瑜聲明 盧秀燕：相信國民黨有智慧解決

2019-04-23 14:52

〔記者張菁雅／台中報導〕高雄市長韓國瑜今日發表聲明，指出對中華民國的發展及守護，願負起責任，但無法參加國民黨總統初選。台中市長盧秀燕接受媒體訪問時表示，韓國瑜表達得很清楚，但不參加國民黨初選又要成為總統候選人，會是個難題，她相信國民黨有智慧解決，國民黨如果要再拿回中央執政權，一定要聆聽民意。

盧秀燕表示，韓國瑜表達得非常清楚，就是他可能沒有辦法參加初選，但他很願意為台灣承擔，如果不參加初選，又願意承擔成為國民黨總統候選人，這會有點僵局、有點難題，她相信國民黨一定會有智慧，也應該要有智慧解決。

盧秀燕說，國民黨如果要再站起來，要拿回中央執政權，一定要聆聽民意，找出好的國家領導人人選，同時也要能夠贏的人。

對於韓國瑜與鴻海董事長郭台銘是否合作？盧秀燕表示，如果在總統候選人選擇與過程中能和諧、團結，找出「好又能贏」的候選人，國民黨下屆真的有機會拿回中央執政權，所以步子不能亂，一定要團結，方法一定要正確，現在民意給國民黨這麼多期待，千萬不能辜負民意。她強調，「民之所欲，民心所在」就是她的看法，她認為透過科學方法可以很容易認知到民意。

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