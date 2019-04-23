專科學校法三讀 簡化專科學校評鑑

2019-04-23 11:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院今（23）日三讀通過「專科學校法修正案」，除了使專科學校評鑑制度朝簡化方向調整外，也將現行規定評鑑結果，從審酌專科學校增減班數或招生名額等事項之參考，修正成「作為學校發展校務之參考」。

為配合「大學法」有關評鑑規定與「補習及進修教育法」規劃刪除進修學校相關規定，回歸各級學校法規範的政策方向，行政院提出「專科學校法」相關條文的修正。

鑑於原附設專科進修學校之招生對象、上課方式、學分數等事項，與原專科學校之夜間部範圍多有重疊，既有夜間部即可涵蓋在內，無須增列專責單位辦，且大學法已無夜間部規定，為求一致，修法將夜間部修正為進修部。

此外，教育部希望對學校評鑑制度朝簡化方向調整，避免對學校造成過度干擾，因此將「應」組成評鑑小組，改為「得」組成評鑑會，並且將現行評鑑結果做為增減、調整科、組、班數或招生名額、調整學雜費核算目標、部分或全部停辦等事項之參考，修正為做為學校發展校務之參考，另規範評鑑應符合多元、專業原則，以改善現行評鑑制度引發之爭議及缺失。

三讀條文增訂，具專科學校畢業程度者，經自學進修學力鑑定考試及格，發給證書；考試辦理機關、每年舉辦的次數與時間、應考資格、考試科目與範圍、成績計算基準、證書頒發、撤銷與廢止事由及其他相關事項的辦法，由教育部定之。

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