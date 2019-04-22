黨中央卡韓？韓國瑜：每天想陰暗東西不會快樂

2019-04-22 21:40

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨中央是否從挺韓變卡韓？韓國瑜今晚受訪時強調，不要這樣猜測，「你每天想陰暗的東西，也不會快樂，黨部也不快樂」。

韓國瑜今晚現身高雄漢來飯店，參加瓊瑤宴，會後遭媒體堵訪。媒體關心他的聲明內容何時出爐？他答說，聲明不會拖過禮拜五，草稿差不多出來了，請大家稍微忍耐一下。

韓國瑜說：「不是我們要拿翹，因為這個事情茲事體大，海內外關心的太多了，所以團隊非常謹慎，希望大多數人都能滿意，請再給我們一點時間。」

針對李佳芬之前受訪時，被問到如果韓國瑜不出來選總統，韓粉要燒黨證，李佳芬則為難說：「很感慨啊，背後被開槍的感覺很不舒服。」是否意味著國民黨中央有人卡韓？

韓國瑜聽了說，不曉得她是什麼狀態下說這個話，「我們本來就很單純的人，她的表述我還沒和她核對，以後再說。」

媒體追問說，會不會覺得國民黨中央從挺韓變成卡韓？韓國瑜回答說：「不要這樣猜測，這樣猜測只會讓大家愈來愈不快樂，我不會這樣想，我們都希望台灣愈來愈好，不同政黨都開開心心、快快樂樂，你每天想陰暗的東西，也不會快樂，黨部也不快樂。」

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