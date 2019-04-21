中國Yo-Yo台？嘻哈節目贊助規定超扯 台灣設計師無奈狠酸

2019-04-21 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕首創台灣饒舌團體肖像T的服裝設計師崔韓實，今（21）日稍早在臉書貼出中國嘻哈饒舌節目「中國新說唱」的贊助服飾規定，批內容太扯，令他不禁酸道，「我以為我要贊助的是中國好聲音」。

據貼文表示，「中國新說唱」第3屆贊助服飾規定，禁止的圖像諸如十字架、佛像等宗教類、骷髏頭等死亡類、反共標語、毒品、大麻、人物肖像也不能露刺青、雷鬼辮子。

另外圖像LOGO若有取樣、翻玩、惡搞，或含有負面黑話都不被允許，太鮮豔的染髮、髒辮、雷鬼頭都必須用帽子或頭巾遮住，男生不得戴耳環、男女不得有舌環、鼻環或唇釘。

崔韓實無奈表示，「看完我以為我要贊助的是中國好聲音」，並質問道「（這是）嘻哈節目？？？」。網友得知此消息，也笑到「併軌」，紛紛表示：「這是YoYo點點名，我都有陪我兒子看」、「中國數來寶」、「中國好青年」、「中國好囉嗦！」。

相關貼文如下：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/