升學率最重要？ 山東近百中學生遭禁參加聯考

2019-04-21 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕位於中國山東的一間中間日前被爆，校方為了追求升學率，竟不讓成績差的近百名學生參加中考（中國的全國性高中聯考），事發後校長還一度辯稱是「學生家長自願」，雖然此事鬧到當局介入後，已要求校方進行修正並向家長道歉，但當局聲稱這是因為班主任對政策有錯誤解讀才導致。

山東荷澤東明縣近日有中學遭指為了保證升學率，竟要求部分成績較差的初三學生不可參加中考，有家長甚至在網路發文指控，校方甚至藉由強制退學的方式來為難學生，當家長詢問老師此事時，老師竟還聲稱分流的學生原則上不能參加考試，這是教育局所規定的。

這番說法讓家長非常不滿，在事情傳開後，當局才開始介入，事後東明縣教育局證實事情屬實，但指稱並非教育局這麼規定，而是班主任誤解政策，是班主任的個人行為，與當局無關，並強調已依照省教育廳的要求，並未進行排名，也未考核排名升學率，就算是「分流」也必須是基於自願。事後班主任也向家長及學生道歉，並辭去班主任一職。

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