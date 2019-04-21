雲林簽書會 賴清德：做總統一樣會關心農民

2019-04-21 17:29

［記者黃淑莉／雲林報導］前行政院長賴清德今天下午2點半在雲林舉辦新書「用行動帶來希望」簽書會，中午12點多就有支持到現場等候，賴清德抵達時民眾熱情高喊「加油」，賴清德強調，當台南市長、行政院長時關心農民，未來總統一樣會照顧、關心農民。

賴清德雲林簽書會在虎尾誠品書店舉行，吸引許多支持者參加，82歲游阿嬤與兒子、孫子全家人從斗六來參加，游阿嬤說，賴清德做人很好，說到做到，全家都是他的粉絲。

賴清德抵達與民眾握手，現場支持者高喊加油，簽書時一一與民眾合影。

賴清德表示，多次到雲林都感受到特別親切，一方面是雲林為民主聖地，一方面是他喜歡看布袋戲，雲林史豔文的故鄉。

賴清德指出，自己的父親是勞工，他知道勞工家庭生活非常辛苦，農家是看天吃飯一樣很辛苦，但卻看到勞工、農民家庭永遠樂觀進取、充滿希望，因為「番薯不怕落土爛，只求枝葉代代傳」這就是台灣精神。

賴清德談到自己在台南市長、行政院長任內關心及推動的農業政策，包括農民學堂、對地綠色補助、友善耕做、農業災害保險，另提出農業產銷失衡的因應對策，他強調，不管他是擔任台南市長、行政院長都對農民關心、支持，將來擔任總統也不例外。

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