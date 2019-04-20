談國民黨要簽和平協議 賴清德: 台灣不能成為第2個香港與西藏

2019-04-20 14:07

［記者林敬倫／宜蘭報導］前行政院長賴清德今到二結王公廟參拜，他向支持者致詞時談到國民黨要與中國簽署和平協議，認為並不能解決現在兩岸的問題，台灣人仍要保有保家衛國的精神，民主就是台灣的力量，全民要團結一致，向國際社會傳達，台灣已是主權獨立的國家，過著民主自由的生活，不能成為第2個香港與西藏。

談到習5點，賴清德指出，因為去年民進黨地方大選大敗，習近平才會提出習5點，要進一步併吞台灣，習近平表達很清楚，未來台灣要一國兩制，如果台灣開始與中國一國兩制，台灣過去幾十年來努力守護的民主價值，等於都白費。

賴清德認為，面對這樣的情形，國民黨卻提出要簽署和平協議，中國要的不是暫時的和平現狀，是要併吞台灣，且留島不留人，台灣位在第一島鏈最關鍵的位置，台灣如果不守，被中國拿走，第一個遇到危險的國家就是日本。

賴清德說，日本有百分之80幾的重要物資都經過台灣海峽，全世界經過台灣海峽的飛機，一年有150萬班次，船隻一年約75萬班次，台灣海峽很關鍵，今日如果用民主的力量，保護台灣民主的生活，等於也是維護亞太地區的和平。

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