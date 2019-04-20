郭難對付？賴︰國民黨變化快 可能有第三人

2019-04-20

〔記者楊心慧、蘇芳禾／台北報導〕前行政院長賴清德昨被問到鴻海集團董事長郭台銘是否難對付？他表示，每個人都有優缺點，而國民黨的變化快，很可能會有第三人出現，自己若能代表民進黨出戰，相信會有場君子之爭。

賴清德昨上午赴大龍峒保安宮祝賀保生大帝聖誕，被問到如何看郭台銘參選，賴表示，尊重任何想為國家服務的參選人，也希望自己能在民進黨初選脫穎而出，並在總統大選和國民黨提名的候選人進行君子之爭，誰贏了，就由誰帶領台灣繼續往前走。

每人都有優缺點 不妨看到最後

是否會覺得郭台銘難對付？賴清德說，每個人都有優缺點，大家不妨看到最後，因為國民黨的變化也很快，不知道會不會有第三個人出現，若自己能代表民進黨，相信會有場君子之爭。

對於可能對手郭台銘，賴清德指出，郭台銘過去都在企業界，不曾參加民主選舉、未受民主洗禮，所以對郭不了解，可能還要一段時間才能說出對郭的感覺。

媒體問，郭台銘在中國投資富士康，有人說有共產黨支持，甚至有人擔心會「紅色」染指總統大選，賴清德說，這部分郭董可能要向社會大眾說明。

此外，賴清德昨天下午於台北市西門町舉行簽書會時，發言指出，大家擔心台灣安危，有人提出和平協議，也有人接受九二共識，但中國國家主席習近平已經公開說九二共識沒有一中各表，若台灣接受和平協議或沒有一中各表的九二共識，即使可以得到短暫和平，也會失去真正和平。

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