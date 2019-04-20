賴︰不是脫黨競選 初選不可怕

2019-04-20

〔記者蘇芳禾、楊心慧／台北報導〕尋求連任的蔡英文總統昨天談及民進黨內初選時表示，用民調她不會輸，但會有競爭與攻擊，黨就分裂了；對此，爭取民進黨總統提名的前行政院長賴清德回應說，初選不可怕，「這不是脫黨競選」，只要初選過程力行君子之爭，好好向國人表達政見理念、要將國家帶往何方，相信可以贏得國人支持。

西門町簽書會 支持者歡迎

蔡總統昨也再度向賴清德喊話合作，賴清德則表示，他是參加黨內初選，不是要脫黨參選，初選是民進黨引以為傲的制度，應要珍惜這民主制度，也相信進行君子之爭初選，對後續團結有幫助。

賴清德昨天下午於台北市西門町舉行新書「用行動帶來希望」簽書會，有支持者舉著「我愛賴清德」、「賴清德選總統」等標語，到西門町徒步街入口迎接賴清德「大進場」。

完整民主程序 一定要珍惜

對於蔡總統提出的民調分裂說，賴清德表示，民進黨是民主政黨，初選是民主程序，民進黨初選制度有其程序，先協商，協商不成就進入政見發表、或是辯論，再來就是用民調決定誰代表民進黨，這是民進黨完整民主程序，這個民主程序一定要珍惜。

賴清德強調，國民黨也在進行初選，初選不可怕，這不是脫黨競選，只要初選過程力行君子之爭，好好向國人表達政見理念、要將國家帶往何方，相信可以贏得國人支持。賴說，他相信民進黨中央、黨主席卓榮泰會妥善處理。

力行君子之爭 有助黨團結

賴清德昨天上午前往大龍峒保安宮祝賀保生大帝聖誕時，被問到蔡籲團結合作的說法，賴清德表示，他的參選不是否定過去，而是希望能夠接棒承擔台灣的責任，因此盼能獲得國人支持，代表民進黨在總統大選贏得勝利，現在最重要的是要往前走，把治國理念清楚向社會大眾說明，相信大家看清楚民進黨理念和治國藍圖，才有機會獲得支持。

賴清德進一步指出，初選是民進黨引以為傲的制度，甚至有其他政黨學習這套制度，所以應該要珍惜這個民主的制度，相信只要進行君子之爭初選，對後續團結有很大的幫助。

媒體詢問，若初選勝出是否可能找蔡搭檔？賴清德說：「這個也是我們不斷強調團結的重要性，只要是一場君子之爭，初選對未來大選一定有幫助。」

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