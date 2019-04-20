中國學者稱郭台銘當選有望簽和平協議 網友：白癡才簽

2019-04-20 11:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國上海國際問題研究院副院長、台灣問題研究專家嚴安林預測郭台銘將贏得國民黨的黨內初選，他研判，郭台銘若當選，在兩岸和平發展上，雙方找到一些共同點，例如簽署和平協議或發表和平宣言，建立和平發展的制度化框架。台灣網友質疑，「簽和平協議？那郭台銘也選不上了！」「白癡才會跟共產黨簽和平協議，歷史上太多被中國共產黨騙的例子了」。

嚴安林接受中國媒體「觀察者網」專訪時表示，「我不認為他是台灣版的川普」，川普沒有國際觀且自以為是，郭台銘的國際觀、兩岸觀都比較客觀和務實，「他有非常大的優勢」。

嚴安林說，他不敢大膽預測郭台銘如果當選後，兩岸就會搞政治協商，兩岸就談統一了，但他認為郭台銘首先還是拚經濟。在兩岸和平發展上，雙方找到一些共同點，比如說簽署和平協議或者發表和平宣言。他相信郭台銘肯定是認同九二共識的，只要認同九二共識，兩岸關係什麼都好辦。

不過，台灣網友說，和平協議意味要台灣放棄國防，「如果中華人民共和國＝台灣特區，台灣人會同意？郭台銘敢簽嗎？」「中國說的、承諾的，能信嗎？」有網友提醒，「簽和平協議與自由經濟區都是國民黨政見，不只是郭台銘」。

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