簽書會到雲林 賴清德：台灣「獨立自主」人民幸福
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前行政院長賴清德出席雲林新書簽書會，畫法家黃義仁贈送「台灣自主人民幸福」墨寶。（記者黃淑莉攝）

前行政院長賴清德出席雲林新書簽書會，畫法家黃義仁贈送「台灣自主人民幸福」墨寶。（記者黃淑莉攝）

2019-04-21 16:29

［記者黃淑莉／雲林報導］前行政院長賴清德今天下午出席雲林新書簽書會，書法家黃義仁贈送「台灣自主人民幸福」墨寶，賴清德提到以色列經驗強調，台灣要「獨立自主」才能屹立不搖。

賴清德表示，習近平年初發表「習五點」其中二個重點，一是中國已開始併吞台灣近程，二是沒有九二共識只有一個中國原則，這樣下去台灣就會像香港、澳門，相信大家都不願意。

有國民黨人士提出的解決之道是和平協議，但大家都很清楚，中國五、六十年前曾跟西藏簽訂過和平協議，卻一樣鎮壓西藏，所以台灣不成為第二個香港，也絕對不成為第二個西藏。

賴清德指出，唯一解決之道就是台灣自主，他前年參訪以色列時，特別向以色列總理納坦雅胡詢問，以色列跟台灣一樣都有「歹厝邊」問題，以色列如何因應？得到答案是「獨立自主」，所以色列經驗告訴我們，獨立自主才有辦法屹立不搖。

賴清德說，獨就是台灣是主權獨立國家，立是台灣經濟要主足台灣、佈局全球，自就是自由，主就是民主，簡化「台灣自主人民幸福」。

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  • 前行政院長賴清德今天出席雲林新書簽書會，一一與讀者合影。（記者黃淑莉攝）

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  • 前行政院長賴清德雲林新書簽書會現場有許多支持者到場為賴清德加油。（記者黃淑莉攝）

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