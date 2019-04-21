簽書會到雲林 賴清德：台灣「獨立自主」人民幸福

2019-04-21 16:29

［記者黃淑莉／雲林報導］前行政院長賴清德今天下午出席雲林新書簽書會，書法家黃義仁贈送「台灣自主人民幸福」墨寶，賴清德提到以色列經驗強調，台灣要「獨立自主」才能屹立不搖。

賴清德表示，習近平年初發表「習五點」其中二個重點，一是中國已開始併吞台灣近程，二是沒有九二共識只有一個中國原則，這樣下去台灣就會像香港、澳門，相信大家都不願意。

有國民黨人士提出的解決之道是和平協議，但大家都很清楚，中國五、六十年前曾跟西藏簽訂過和平協議，卻一樣鎮壓西藏，所以台灣不成為第二個香港，也絕對不成為第二個西藏。

賴清德指出，唯一解決之道就是台灣自主，他前年參訪以色列時，特別向以色列總理納坦雅胡詢問，以色列跟台灣一樣都有「歹厝邊」問題，以色列如何因應？得到答案是「獨立自主」，所以色列經驗告訴我們，獨立自主才有辦法屹立不搖。

賴清德說，獨就是台灣是主權獨立國家，立是台灣經濟要主足台灣、佈局全球，自就是自由，主就是民主，簡化「台灣自主人民幸福」。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/