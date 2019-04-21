徵召是卡韓還是逼韓表態？馬英九：韓主動參加有困難

2019-04-21 09:32

［記者陳彥廷／屏東報導］前總統馬英九今天一大早前往恆春天后宮參與該廟建廟140週年的遊境大典，面對媒體訪問指國民黨主席吳敦義將採徵召高雄市長韓國瑜，是否為卡韓或逼韓表態，馬英九則直言此舉係因「要韓市長主動表示來參加恐怕有困難！」。

馬英九今天輕車簡從到訪恆春天后宮，除向恆春知名的軟骨媽祝壽、參香，並親自接駕神像送上神轎，休息片刻再授旗予先鋒轎，原定親自扛轎的短暫行程取消，隨後就步行離去，途中並接受媒體訪問。

媒體首先詢問有關郭台銘參選國民黨內初選馬有何看法且個人是否支持？馬先是回應指，希望（初選）儘快舉行，選出候選人，大家全力支持，媒體追問其個人是否支持郭參選？馬則四兩撥千斤回應，只要透過黨的程序產生的，我們都全力支持。直到記者再問郭台銘參選前是否有拜訪過或徵詢其看法？馬這時才透露「我們是朋友嘛，都有在見面」，讓坊間尤其韓粉所揣測「馬吳郝聯手拱郭卡韓」傳言更加甚囂塵上。

媒體續問這兩天的傳出國民黨主席吳敦義想採徵召韓的方式，是否也是在卡韓或是逼韓表態？馬則回應，我想最主要是因為要韓市長主動表示來參加恐怕有困難，所以黨部認為採徵召韓參加初選的方式，他並強調「很快就有結果了！」。

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