選不選總統 韓國瑜：會很快發表聲明

2019-04-21

〔記者葛祐豪、黃旭磊、陳昀／綜合報導〕高雄市長韓國瑜究竟選不選總統？韓昨天傍晚受訪時強調，會很快發表正式聲明。

媒體昨天傍晚詢問韓國瑜，國民黨主席吳敦義說很快會跟你碰頭？韓說：「我會很快發表正式聲明，這個問題大家都很關切，我們也接到很多電話，會很快發表聲明。」

韓國瑜表示：「對於二○二○總統參選，我覺得我要有一個具體聲明，這是一個負責任表現，不應該這樣遲遲不能定案，只聽到樓梯響，沒看到人下來，這不是一個很負責任的表現，我很快會擬一個聲明出來。」

選總統 藍委稱韓已準備好

陪同韓國瑜訪美的國民黨立委陳宜民、童惠珍則認為，韓國瑜原已準備好要承擔選總統，回國就要表態，因郭台銘參選而添變數。

陳宜民指出，從韓國瑜訪美時的演講格局、呼籲僑胞明年回來投票等，感覺都像準備好要選總統，訪美時有朋友拿了印有韓國瑜、國旗和二○二○字樣的Ｔ恤託他拿給韓簽名，雖然當時幕僚提醒上頭有「二○二○」，韓仍二話不說簽名，應能證明韓已做好準備選總統。

親韓人士透露，韓國瑜得知郭台銘參選後，曾與親近人士分析郭的支持率，還提到自己在一份民調贏他六％，也討論到郭的續航力能否撐到明年大選，還是會因新鮮感一過而聲勢往下走。

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