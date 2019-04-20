韓國瑜又在唬爛？ 早稻田根本沒要到高雄設高中

2019-04-20 23:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜又在唬爛？他今年2月前往星馬參訪時，曾說日本早稻田大學有意到高雄設立高中分校。今天卻傳出早稻田根本沒有到高雄設高中的打算，懷疑是假消息。高市府則解釋當時韓國瑜是聽說早稻田想到高雄設立高中分校，單純表達歡迎，後續並未接觸。

韓國瑜今年2月星馬行，參訪早稻田澀谷高中新加坡分校時，曾說日本早稻田大學有意到高雄設立高中分校，他歡迎該校來高雄設校。

韓國瑜當時表示，日本是全球第三大經濟體，對日文人才培養及多語學習有深遠影響，如果能儘快促成早稻田到高雄設高中分校，他計畫於5或6月前往東京拜訪邀約，市府也會協助設校。

不過，今天有該校人士透過網路爆料，指早稻田大學根本沒有要到高雄設高中的打算，因為早稻田並不能隨便到海外辦學，而且此事還驚動日本文部省，日方甚至發文請日本台灣交流協會台灣辦公室，拜託市府不要再提此事。

網友則打臉韓國瑜，認為他又在唬爛，高市府也在亂放假消息。

對此，高市府澄清說，韓國瑜市長當時是聽說，早稻田大學想到高雄設立高中分校，就是單純表達歡迎之意，截至目前，早稻田或日方也沒有與高雄市教育局接觸過。

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