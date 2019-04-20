韓國瑜全中運開幕「快閃」 網友酸：到底有什麼好忙的

2019-04-20 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（20日）下午出席108年全國中等學校運動會（全中運）開幕式，但身為主辦城市市長、今年全中運執委會主委的韓國瑜，卻在台上致詞1分多鐘就「快閃離場」。對此，高市教育局指出，因為韓國瑜有事，因此需要提前離場。網友則酸韓國瑜，「到底有什麼好忙的」。

韓國瑜進場前接受媒體堵訪，接著以地主身份率先上台致詞，但當時運動員根本尚沒進場，台下僅有部分表演節目的人員在場。韓國瑜致詞時指出，他以地主身份歡迎各地選手參加全中運，並祝福大會順利成功，選手都有很好的表現。

韓致詞約一分多鐘後隨即離場，留下台下的教育部官員與副總統陳建仁等人，韓國瑜「快閃」離場也讓在場媒體與部分全中運承辦人員感到非常錯愕。本報報導，對於有媒體指韓國瑜臨時改變大會流程，主辦單位則回應，韓市長覺得大會重要，才臨時決定出席，離場後由副市長掌管流程並接待賓客，而市長事先並沒有要待完全場。

消息傳到PTT後引發網友熱議，紛紛留言狂酸「要去喝酒還是睡覺？」、「奇怪，韓國瑜到底有什麼好忙的」、「人家就不想待在高雄 幹嘛一直逼韓總」、「6點了 要下班喝酒，誰跟你再參加運動會」、「六點了，累了要休息不可以嗎？很不人道欸」。

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