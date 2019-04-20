共機慘了！ 刺針飛彈年底來台 他說：若侵台隨時能擊落

2019-04-20 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕共機擾台事件近期頻率提高，為強化國防我國政府也不斷向美方提出軍售請求，軍方官員20日指出，美國軍方與生產刺針飛彈廠商在今上半年還要進行產製合約細項討論，最快可在今年底前將第一批運交台灣。對此，桃園市議員王浩宇表示，未來刺針飛彈將部署在小型海軍艦艇、陸軍部隊中，只要共機入侵台灣則可隨時擊落。

美國售台250枚肩射型刺針飛彈，相關作業時程緊密進行中，對此軍方官員表示，這項軍購案的總金額達到台幣133億7527萬元，由美國提供250枚肩射型刺針飛彈、發射系統以及種子教官訓練。而該採購案在軍方內部的名稱是，「人員攜行式短程防空飛彈」。

對此，王浩宇在臉書表示，「共機ＧＧ 單兵打飛機，刺針飛彈年底交貨！」他說，美軍售台250枚肩射型刺針飛彈，預估最快年底前將交貨，未來中共軍機、直升機，皮可要繃緊了。

王浩宇指出，被稱為肩射式刺針飛彈的FIM-92刺針便攜式防空飛彈可由單兵操作，透過敵我識別系統的裝置，單兵只要發射就可擊落多數直升機、甚至戰機；過去在實戰中，阿富汗游擊隊曾經340次以刺針攻擊蘇聯軍機，就順利擊落269架，命中率相當高，「未來，也將對中共軍機產生極大威脅」。

他提到，也因為太好用，若肩射防空飛彈如果流入恐怖份子之手，就會造成很大的威脅，也因此美國只把此武器售予非常信任的國家，「例如：蔡英文所領導的台灣。」

他也強調，未來刺針飛彈將部署在小型海軍艦艇、甚至是陸軍部隊中，「只要中共軍機入侵台灣，單兵隨時可以打飛機。」

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