美售台250枚肩射刺針飛彈 第一批最快年底運交台灣

2019-04-20 11:35

〔記者羅添斌／台北報導〕美國售台250枚肩射型刺針飛彈，相關作業時程緊密進行中，軍方官員今天指出，美國軍方與生產刺針飛彈廠商在今年上半年還要進行產製合約細項討論，預計最快可在今年年底前將第一批運交台灣。

這項軍購案的總金額達到台幣133億7527萬元，由美國提供250枚肩射型刺針飛彈、發射系統以及種子教官訓練，至於肩射型刺針飛彈所需要配置的敵我識別器，軍方則是委託中科院來研製生產。

肩射式刺針飛彈採購案，在軍方內部的名稱是「人員攜行式短程防空飛彈」。官員說，此案的執行年度是從106年度到114年度，刺針飛彈的本體型式為Stinger Blocb1-92F型，採購數量為250枚。

他表示，肩射式刺針飛彈採購案目前仍在相關作業階段，主要是因為美國陸軍安援指揮部與美國原廠之間，今年度的重點是要研討產製合約細項，另外，海軍司令部也要協調中科院與美國陸軍研討敵我識別器整合工項及相關技術文件支援，在這些都完成後，就可簽署委製協議書，並且進入產製及第一批裝備的交運作業。

我國軍方目前擁有各式刺針飛彈，現役裝備包括用於陸軍軍團防空的「復仇者」車載式刺針防空飛彈，另用於陸軍的有DMS雙聯裝型刺針飛彈，陸軍阿帕契直升機也配有空射型刺針飛彈，加上美國售台即將交貨的肩射式刺針飛彈，我國可說擁有完整的刺針飛彈家族。

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