國防部長︰共機越近本島 作為就會越強勢

2019-04-11

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕中國解放軍空軍兩架殲十一戰機上月底飛越台海中線，我國緊急增派戰機驅離，國防部長嚴德發昨表示，國軍已調整突發狀況細則，如中國機、艦越接近台灣本島，軍方作為就越積極。他強調，共機踰越中線之舉是異常行為，中國是敵方，如接近我國就等於侵害國家安全。

立法院外交及國防委員會昨審查「國防產業發展條例草案」，民進黨立委陳曼麗質詢時問及我方的因應作為，嚴德發答詢表示，基於守護空域與海疆安全，只要中國軍機出海，甚至接近海峽中線，軍方都會保有在空機應對。

嚴德發立院答詢 中國是敵方

「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」為國軍內部準則，嚴德發會前受訪時僅提及，軍方應就此調整，但未多透露調整內容。嚴德發答覆民進黨立委趙天麟質詢時表示，總統指示國軍，「國土主權寸土不讓、民主自由堅守不退」，因此如有相關情形須「強勢驅離」。十二浬領空至海峽中線都是軍方的「攔截區」，越接近本島，國軍作為就會越強勢；如進入領空，因為涉及國土安全，「當然會更強勢、積極」。

對於部分媒體及政治人物將中國軍機與「航行自由」相比擬，嚴德發反駁表示，海峽中線對兩岸而言是對峙線，也是默契線，如果中國踰越中線，就並非航行自由，因為中國對我國而言是敵方，如接近我國就等於侵犯我國家安全。且美國派遣軍艦通過台海時，都是在中線以東行駛，並未跨過中線或侵犯海空域行為。

民進黨立委賴瑞隆也問，共機上述作為是否為蓄意？嚴德發表示，共機此舉為蓄意、異常，軍方研判，由於中共未放棄武力犯台，軍事威懾、文攻武嚇也一直進行，對此不理性行為，我方予以嚴正譴責。

採購F-16V 美7月回覆

嚴德發和空軍參謀長劉任遠在答詢時也透露，我方欲向美採購六十六架F-16V戰機，依照程序推估，美國預計今年七月就會回覆我方是否同意此軍購意向。國防部戰規司長吳寶琨答詢時透露，我方期望總金額低於三千億台幣。

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