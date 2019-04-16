共機繞台方式打破慣例 學者：防備美方干預

2019-04-16 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍機昨日再度現身台灣周遭海域，包含我國軍方及日本都對此發布新聞稿，日本防衛省更發布多張照片。但有媒體消息指出，本次共機繞台飛行方式打破以往慣例，顯示共軍考量到，若台海發生問題，美方可能從不同方向進行干預，因此才加強混合行動。

國防部昨日下午表示，包含中共空警500預警機、轟6K轟炸機、運8軍機、蘇愷30及殲11戰機等多架中國軍機，昨日中午由中國南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練。這也是中國解放軍軍機自今年3月30日以來，第四度在台灣外圍海域活動。

日本防衛省統合幕僚監部（參謀本部），昨（15）日晚間也對此發布新聞稿，並發布多張共機照片，其中兩架掛載兩枚「長劍20」空對地巡弋飛彈的轟6K轟炸機，機身號碼為「20118」與「20119」。

據《聯合報》報導指出，中共空軍在東南有空10師及空8師這兩個操作轟6的單位，分別隸屬東部與南部戰區。「20118」與「20119」這兩架軍機則是來自中共空軍第10師。雖然過往空10師是採順時針繞台飛行，由浙江出海，經宮古海峽出島鏈，再由巴士海峽向西飛，從廣東登陸飛回；但昨日的飛行中，這兩架軍機卻是選擇過往共軍空8師採逆時針繞台的飛行方式，由廣東出海，經巴士海峽東飛，航路正好相反。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑對此表示，這顯示共軍考量到，若台海發生問題，美方未必是從東面進行干預，也可能是從南海來，包含東、南兩個戰區都會介入，因此必須加強彼此混合行動。

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