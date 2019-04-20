跨海視訊新黨！李毅嗆：不簽和平協議 北京10年內武統台灣

2019-04-20 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國武統學者李毅日前遭驅逐出境，但新黨今天下午在「北京要統，台灣怎辦」論壇中，仍透過微信與李毅進行「跨海視訊」，讓李毅有機會再度恫嚇，台灣若不簽和平協議，北京不超過10年內就會以武統方式解決台灣，相信屆時台灣領導「百分之百」會簽的。

新黨論壇今天下午4點多與李毅「跨海視訊」，其中李毅大膽預測，北京在不超過8年、10年的時間，就會以北京方式、一國兩制統一台灣，但「和平統一現在台灣完全看不到希望」，因此他就是主張武統的學者，「你簽就和統、你不簽就武統」，相信屆時台灣領導百分之百會簽下，達成統一的目的。

李毅也強調，2017年5月11日他拜訪民進黨中國事務部負責人此事，絕對是「鐵證如山」，無法否認的事實，事後雙方還有用電子郵件的交流，自己電腦也有留存該筆記錄，「從當時的對話看來，是民進黨想在不承認九二共識的前提下，與中國私下聯繫，但中國顯然完全拒絕」。

針對李毅一番言論，新黨副主席李勝峰在視訊結束後則撇清，李毅個人的說法並不代表新黨立場，新黨不同意「以戰逼和」，因為台灣社會無法接受，也還不到需要戰爭那樣的地步，但同時他們也「不會輕易放棄和平」，希望兩岸最後能以簽署和平協議的方式來達到統一。

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