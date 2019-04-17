新黨活動邀武統學者「現聲」 陳明通：政策只管限制入境

2019-04-17 11:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕新黨今召開記者會宣布，本週六將在桃園市舉辦「北京要統、台灣怎辦」統一論壇，要公開談統、論統，將邀請被台灣驅逐出境的中國教授李毅「現聲說法」，不過，陸委會主委陳明通今表示，目前政策是限制入境，至於視訊部分，「必須完備相關法規。」

立法院內政委員會今審查「兩岸協議監督條例」草案，並邀請陳明通列席報告。民進黨立委劉世芳提到，李毅將「現聲」新黨的活動，這樣算不算違法？陳明通回應，我們要呼籲主辦單位，鼓吹戰爭、宣揚戰爭是違反兩公約，不會得到社會的支持。

劉世芳質疑，「只能用道德呼籲嗎？沒有其他罰則嗎？」如果統促黨、統促會也用這個方式，請李毅、武統的人到處「現聲」，現在網路無遠弗屆，人不用來台灣，在網路出個聲音就好了。說不定，到時中國領導人習近平的畫面與聲音出現在活動中。陳明通回說，這必須完備相關法規。

被問到以視訊方式是否違法？陳明通稍早受訪表示，「整個政策是入境的事情」。中共領導人習近平1月2日提出「一國兩制台灣方案」、「不放棄武力統一台灣」，開始有宣講團來台，「一國兩制台灣方案」、「武統團」是要消滅中華民國，怎麼可以讓這樣宣講團來消滅中華民國？

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