空軍飛彈營區7/1起睦鄰補助 官員憂特種飛彈部署恐曝光

2019-04-20 17:27

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方宣布空軍飛彈營區周邊村里，自今年7月1日起，列入敦親睦鄰經費補助的適用對象，但資深官員今天卻憂心地說，依據軍方公布的限制及條件範圍，包括巡弋飛彈及地對地戰術飛彈等列為國軍「特種飛彈」的單位，反而可能會因此遭到曝光。

他指出，軍方公布的補助及限制條件，空軍飛彈營區指的是有效射程在100公里以上的飛彈，且非位於空軍機場內的營區，若以此條件過濾，能夠符合條件申請的鄉鎮市，就都是附近有設置有效射程達到100公里以上飛彈的軍事營區。

這位人士憂心，軍方至今都把雄二E型巡弋飛彈，以及具有對中國大陸境內進行戰術打擊能力的地對地飛彈，都列為特種飛彈，從未對外公開相關訊息，若是因為新的補助辦法公布，而可能有遭到曝光的可能，軍方就應該再做考量。

軍方：不會有機密外洩之虞

軍方官員則說，國軍飛彈部署近年改採機動化部署，或是在同一個基地內採取混合配置的方式，就是避免遭到敵方掌握我飛彈部署，飛彈也用機動發射車載運在各個地方移動，外界不會曉得這個營區裡頭部署了什麼飛彈，因此不會有機密外洩之虞。

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