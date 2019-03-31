印度反衛星飛彈發射成功 專家：是要中國小心點

2019-03-31 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕印度27日成功發射反衛星飛彈，摧毀1枚在太空中的低軌道衛星，成為全球第4個擁有擊落衛星能力的國家，印度總理莫迪聲稱這使得「印度躋身太空超級強權」，專家認為印度此舉是在警告中國，要對方注意印度已有辦法扭轉亞洲戰略版圖。

根據《彭博》報導，印度新德里「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）負責人拉加嘎帕蘭（Rajeswari Pillai Rajagopalan）認為，印度發射反衛星導彈「顯然是」針對中國，中國在2007年進行的類似軍事試驗同樣令印度感到不悅，印方現在藉由相同舉動威懾中國。

前印度空軍隊長阿杰・樂樂（Ajey Lele）現為印度國防部資助的「國防研究和分析研究所」效力，他認為，「如果有人想對我們的衛星做點什麼，我們就有能力對你的衛星做同樣的事」，印度目前具備強而有力的軍事力量，「並不是針對任何一個國家，但是在向所有印度對手發出訊息」。

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