不敵民代關切壓力 軍方宣佈空軍飛彈營區7月起列睦鄰補助對象

2019-04-20 15:49

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應中國軍事威脅，軍方在全台設置飛彈營區約有3、40處，但也屢遭地方民眾及民代抗爭，以影響地方發展為由要求遷移或是爭取補助，在中央及地方民代的持續爭取下，加上2020年總統及立委大選將近，國防部宣佈，空軍飛彈營區周邊一定範圍內的鄉鎮市，自今年7月1日起，將可納入敦親睦鄰補助對象，補助經費為120萬至220萬。

不過國防部也指出，睦鄰補助作業所指的空軍飛彈營區，指的是空軍防空暨飛彈指揮部所屬飛彈部隊有效射程達100公里以上，且非位於空軍機場內的營區；受設立飛彈營區影響的鄉鎮市單位，要提出專案改善計畫，相關補助經費應優先用在飛彈營區圍牆向外延伸250公尺範圍涵蓋的村里鄰。

國防部長嚴德發是在日前具名發佈「國防部空軍司令部飛彈營區敦親睦鄰補助工作要點」，主旨是為了確保空軍戰備訓練任務正常實施，維護國防安全，對位在空軍司令部所屬飛彈營區造成人民生活影響程度及相關因素，納入評分酌予補助經費，委由地方政府辦理，藉以改善其相關生活設施，促進地方發展。

政府資深官員今天說，面對地方及中央民代多年爭取要將飛彈營區列為睦鄰補助的適用對象，軍方過去都以沒有在營區內實彈射擊，平常沒有噪音，以及不適用油庫彈藥庫睦鄰補助等等予以回絕，但這次突然鬆口答應，實在是因為2020年總統及立委大選將近，朝野立委爭取的力度又大，軍方因此才同意列入實施。

他還說，軍方原本是希望在明年的1月1日起實施，但在立委催促下，決定提前到7月1日起實施。

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