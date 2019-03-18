新三彈太火爆！中科院開出逾千職缺 直接到大學搶人才

2019-03-18 14:09

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院自力生產的天弓三型防空飛彈，雄風三型超音速反艦飛彈以及具有對地攻擊能力的萬劍彈，被譽為台灣的新三彈，是台灣之光，總統蔡英文日前也指示要加速對弓三及雄三飛彈的量產，由於亟需人才加入研發及生產行列，中科院已開出超過千人的職缺，更直接到各個大學院校搶人才。

根據中科院菁英招募的相關職缺，學士及碩士的起薪，從3萬6千元起，至6萬5千元左右，待遇比起一般市場行情優渥。

中科院今天表示，中科院校園徵才巡迴列車連日來分別前往清華及中山及中央等大學院校，設置人才招募攤位，提供千餘個工作職缺，吸引許多青年學子目光，紛紛詢問相關招募職缺訊息。

中科院說，中科院在活動現場由各用人單位主管直接與應徵者進行初步面談，凡通過面試人員，接著將依據個人志向及報名職缺，進行下一階段測驗，盼能為中科院注入新血。

中科院並以「擴大徵才、現場面談」的口號，成功吸引年輕學子，現場詢問職缺人潮不斷，並蒐集到近千餘封的履歷，再加上中科院近年來在研發成果表現亮眼，讓許多應屆畢業生趨之若鶩，對投入國防研發領域充滿期待。

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