侯友宜當公道伯！要他們兩個參選人「君子之爭」

2019-04-20 12:38

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天上午參加土城桐花祭，在活動會場遇到土城區現任立委、民進黨籍的吳琪銘，以及將代表國民黨參選土城區的議員林金結，侯友宜馬上發揮公道伯角色，兩手一伸，左勾林金結、右搭吳琪銘，要兩人選舉時保持「君子之爭」，兩人也都很有風度一起握手、欣然允諾。

2020除了總統大選，新北市因為2018市長選舉，代表藍營的侯友宜領先綠營蘇貞昌30萬票，大家都認為會對2020的藍綠立委版圖造成影響，現有12席立委當中，民進黨9席、國民黨2席、時代力量1席，國民黨新北市黨部主委李乾龍，希望能挾著2018市長勝選氣勢，估算2020有坐7望8的機會。

土城區立委本屆由吳琪銘打敗爭取連任的國民黨盧嘉辰，2020盧嘉辰改推子弟兵林金結上場，兩人都在積極布署、四處拜訪爭取支持，並且對自己的選情有信心。

侯友宜今天上午到南天母廣場，看見兩人連忙把他們拉在一起，侯友宜說，吳琪銘也是當年在新北市當議員，服務認真、優秀，林金結是黨團書記長，風評佳，大家都是好兄弟，希望能良性競爭，誰當選都是新北市民的福氣。

有媒體問侯友宜最近最夯的「媽祖有沒有託夢給你？」侯友宜笑說，他也是從小拜媽祖長大，媽祖精神我們是要永遠追隨，「有沒有託夢不是重點」，重點只要我們身體力行，實踐媽祖來照顧我們子民的心情。

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