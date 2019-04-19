蘇揆參觀苗栗鐵道文物館 自爆童年追車「偷甘蔗」

2019-04-19 18:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府透過前瞻計畫，向中央爭取苗栗火車站旁「鐵路一村」復甦、「城鎮之心」等2億5000萬元工程；行政院長蘇貞昌今天前往視察，參觀了「鐵道文物館」後，對館內老火車頭、投煤練習場的展演內涵物驚豔不已，還自爆童年追車「偷甘蔗」趣事。他更表示，政院願意加碼，進行整體規劃，打造「火車頭博物館」，吸引全世界遊客造訪。

蘇貞昌在客委會主委李永得、內政部政務次長花敬群、台鐵局副局長馮輝昇、苗栗縣長徐耀昌及立委陳超明、鍾孔炤等人陪同下，視察鐵路一村，聽取苗栗縣政府文化觀光局、水利處簡報「鐵路一村」復甦、苗栗火車站「城鎮之心」等計畫簡報後，參觀一旁鐵道文物館，並欣賞早年燃煤火車頭的「投煤」示範。

蘇貞昌見到鐵道文物館內，陳列了早年多輛老火車頭，十分驚豔；尤其台糖的五分車，更勾起他童年頑皮追車「偷甘蔗」吃的回憶，加上台鐵人員「投煤」示範，真實重現了早年火車頭動力運作的景象。

但蘇貞昌說，這麼好的地方，現今參觀人數卻寥寥無幾，顯見很多人不知道，應加強宣傳，以「火車頭博物館」為主軸，進行整體規劃，不僅可以成為國內觀光景點，甚至能吸引全世界遊客造訪。

蘇貞昌當下向徐耀昌允諾，苗栗縣申請「鐵路一村」復甦相關計畫4500萬元，行政院全數同意補助，也願意加碼補助，讓火車頭博物館更加完善、豐富，並請交通部、客委會等跨部合作協助。

「城鎮之心」計畫為苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，總經費2億500萬元，已於2月動工，蘇貞昌也期許能結合鐵路一村、鐵道文物館營造。

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