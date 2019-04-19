獨家》蘇揆核定資通產品禁購原則 避中國、陸資字眼

2019-04-19 14:24

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院研議多時，要擴大禁止公務機關採購中國資通訊等產品，據悉，原擬發布的「各公務機關使用陸資產品處理原則」，行政院長蘇貞昌昨天已正式核定，但為避免造成民進黨政府逢中必反的刻板印象，這項行政命令名稱與內容已有調整，將不會提及中國、陸資等字眼，而是提及為維護國家資通安全，要求各機關不要採購危害資通安全的資通訊產品。

行政院預定在今天下午4時左右對外公布這項引發外界矚目的行政命令。

知情官員表示，這項行政命令並授權進一步訂定禁止採購的企業清單，包括中國。

據悉，行政院除了要求政院各部會等中央機關要遵循此行政命令外，並擴及地方政府與其下轄機關也納管適用，加上水電關鍵基礎設施等國營事業及相關財團法人，全國將有逾一萬個公務等機關將適用這項行政命令。

由於資安是國安，不容打折，行政院將發布的這項行政命令，中央與地方必須一體適用，因此地方政府等機關均將納入，縣市政府及其下轄的消防局等機關，其資訊軟硬體的採購，也都在納管範圍內，至於政府投資的具機敏性的財團法人也在納管範圍，例如財團法人電信技術中心（TTC）、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC），因都牽涉資訊安全問題，一併納入適用範圍。

政府目前已禁止各公務機關採購中國華為資訊產品，未來是否擴大禁止使用中國中興通訊、聯想電腦、海康威視等中國品牌，外界高度關注。政院原本規劃今年1月底宣布前述行政命令，但因涉及要禁止採購的中國產品，文字上如何清楚界定，又不會引發外界有關民進黨政府逢中必反的疑慮，考慮的問題相當複雜，經多時研議，蘇揆昨天終於正式核定。

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