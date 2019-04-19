花博大虧損又怪前朝？他嗆盧秀燕「只會怪中央和林佳龍」

2019-04-19 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕台中花博即將在24日閉幕，臉書粉專「盧秀燕秀下限」卻在日前貼出台中市政府「內部公文」，指稱免費參觀政策導致花博「虧損高達13億」。對此，台中市政府出面駁斥，表示目前總共只有210萬人免費入園，「比前市府規劃的300萬張花博卡」人數還少。不過這段話卻引來粉專「打馬悍將」痛批「盧秀燕出事不是推給中央，就是怪林佳龍」！

盧秀燕昨日駁斥免費入園導致花博虧損高達13億的說法，她認為，因為前市府規劃300萬張花博卡免費，而現在市民免費入場也才210萬人，根本沒超過300萬人，「換句話說，市民免費政策，不是造成虧損的重要原因」。外界認為，盧秀燕此話等於是將問題指向前民進黨的市府團隊，認為前朝花太多錢，才會導致虧損。盧秀燕也表示「我們花了快90億，營運時間才半年，怎麼來得及賺」！

對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」轉貼了相關新聞，痛批盧秀燕「出事不是推給中央，就是怪林佳龍」，更無奈表示「這人到底誰選的啦...」。對此，網友也紛紛留言表示「台中人是在教訓民進黨，還是教訓自己？」、「我台中人啦我投林佳龍，不是我」、「是妳亂開支票造成的啦！花博本來可以賺錢的欸」、「選前，一切我來承擔；選後，一切都是前朝的錯！」、「用市民免費看花博騙票，虧損再來怪前市府，空污只會送一瓶谷關空氣，無三小路用的麵包超人！」

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