朱立倫明啟動行腳之旅 首站到花東會張善政

2019-04-19 16:27

〔記者林欣漢／新北報導〕前新北市長朱立倫今天下午宣布，明天（20日）起啟動行腳之旅，深度走訪台灣各鄉鎮，首站將到花東展開3天2夜的傾聽之旅，與前行政院長張善政會面，從各自的財經與工程專業交換意見，他預期會是一場為台灣找出方向的對談。

朱立倫預計明天下午1點50分，到花蓮壽豐拜訪「壽豐印象」創辦人盧紀燁，有邀請張善政參加，接著到在地人氣名店豐春冰菓店品嘗冰品，參訪太巴塱部落。

21日上午9點起，接連參訪池上穀倉藝術館、多力米故事館（建興老米廠）、樂賞大坡池音樂館、米國學校、台東縣弱勢者關懷協會等。朱立倫辦公室說，東部地區在整體台灣的發展中，受到的輔助仍嫌不足，這次將從農業、文創、觀光、教育、原民等面向切入，拜會對象也都是投入東部區域發展許久的指標性人物與機構。

「政治的初衷就是要讓台灣更好。」朱立倫說，明天從花東開始行腳之旅，不管是農業、文創、教育等面向，都希望能讓台灣更好，不要只在台北談政治，要走到台灣各個角落，讓基層民意成為未來施政的依循與養分。

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