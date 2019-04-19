蔡英文駁郭台銘：沒有民主只能要飯吃

2019-04-19 10:25

〔記者李欣芳／台北報導〕宣布角逐國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘稱是媽祖託夢要他參選總統，還曾說過「民主不能當飯吃」，蔡英文總統今天上午回應說，沒有民主，恐怕我們的社會與國家發展會倒退，她記得曾有網友說過，「沒有民主，只能要飯吃，當然這句話是說的比較極端一點！」。

蔡英文總統日前也陪媽祖進香，被詢及媽祖有沒有托夢？蔡總統說，因為在一起一段時間，與信眾走在一起，「我覺得就不必托夢」，「可能媽祖覺得不需要托夢」。

蔡總統今天上午接受綠色和平電台主持人鍾年晃專訪。面對郭台銘參選總統，蔡總統認為，管理一個企業與治理一個國家其實是不一樣的事情。治理一個國家要關照面其實是更多，企業講究利益極大化，治理國家必須讓國家人民普遍受到照顧，人民有不同想法、不同利益取向，甚至不適應全球化競爭，需要更多的關照。因此，政府必須實踐公平與正義，對弱勢者照顧。

至於郭台銘曾與美中兩國的領導人川普、習近平見面，蔡總統說，如果純粹只是企業經營者，沒有政治負擔，見面不是難事吧？因為各國的領導人都希望有更多的投資在自己的國家。

主持人詢問，郭台銘曾說「民主不能當飯吃」，蔡英文說，「沒有民主，恐怕我們的社會與國家發展會倒退了吧！她強調，民主是我們這個國家繼續存續、人民的尊嚴、國家的尊嚴，以及與全世界共享價值的所在，我們國家的生存、永續，民主是很重要的。

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