正面迎戰黨內初選 立委賴瑞隆端滿滿政績籲團結

2019-04-18 22:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市立委第八選區（前鎮、小港、旗津）是民進黨唯一需進行黨內初選選區，中執會昨公佈立委初選時程，此區將於首週4月22日至4月26日進行民調；現任立委賴瑞隆則正面迎戰，今持續深入基層並端出三年政績及選區的變化，呼籲支持者更團結。

面對黨內同志挑戰，賴瑞隆強調初選是民主政黨應有機制，會在良性競爭下鞭策自己，他認為有同志願出來參選，表示黨內人才濟濟，而在初選後，黨內同志皆會團結一致，這是民進黨與其他政黨最大的不同。

賴瑞隆說，選區重劃後，第八選區涵蓋範圍有前鎮、小港、旗津，其中原屬於趙天麟選區的前鎮八里、回歸到賴瑞隆的前鎮選區，旗津則原屬管碧玲選區，趙天麟、管碧玲兩位優秀立委，日前更一起陪同賴瑞隆前往高市黨部登記，展現團結勝利氣勢。

賴瑞隆近日展開的「茶餅會之旅」持續地深入地方，也讓更多鄉親瞭解初選民調時程及選區變化，他也將三年任期內政績向民眾一一報告，以實際行動向鄉親展現尋求連任的決心。

空汙部分，前鎮小港種樹十萬多棵，在中央4次提出空汙法修正；交通方面，爭取捷運黃線納入前瞻計畫、捷運紅線南延、小港機場改建、沿海中山中安道路重鋪等；地方經濟發展則力推國艦國造、風力發電、海洋委員會設在高雄、205兵工廠遷移開發等；地方建設包含爭取大林蒲遷村預算、小港森林公園與桂林養生公園開闢、新草衙貸款延長住戶開發等。

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