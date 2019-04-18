盧秀燕地震快報「遺忘」梨山 網友傻眼

2019-04-18 20:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕花蓮發生芮氏規模6.1地震，台中梨山、德基最大震度5級。但社運人士陳致豪發現，地震都過了1小時，台中市長盧秀燕才在粉絲專頁貼文「地震快報…台中市最大規模3」，他大酸盧市長貼文慢半拍，還不把梨山當台中；網友也笑說「規模跟震度都搞不清楚」、「看得出來地科不太好」。

今天下午1時1分，花蓮發生芮氏規模6.1地震，花蓮最大震度7級。民眾感受到強震後，也紛紛透過各種管道傳遞地震相關訊息，因此地震發生時臉書上常有「地震文」洗版，透過網路關注地震訊息的同時，縣市長的貼文速度及內容也引起網友熱議。

陳致豪就在網路上大酸台中市長盧秀燕的貼文，下午1點1分地震發生，但在將近1個小時後，盧秀燕市長才在粉絲專頁上貼文「#地震快報，大家還好嗎，花蓮地震，台中市最大規模3，目前尚未傳出災情和相關報案。警消人員集結整備待命中！」

陳致豪表示，「1小時之後才發的『快報』，資料都出來多久了還講錯，不曉得是不把梨山當台中，還是硬要跟交通部中央氣象局做對？盧市長這種素質真的不太行啊…」。

遭質疑過了1個小時才貼「地震快報」，還遺忘震度5級的梨山地區，難道「不把梨山當台中」。

網友也紛紛留言表示，「現在改成台中市最大震度3級、台中市梨山最大震度5級，所以台中市梨山不包含在台中市裡面？」、「規模跟震度都搞不清楚」、「看得出來地科不太好」。也有網友大罵「盧還好意思問大家好不好，怎麼不問問花博免費入場導致每位市民負債兩張買票好不好，這個心中的震怒比地震還震」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/