比韓還會跳票？ CNN報導《富士康破碎承諾史》 網笑歪

2019-04-18 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘17日因「媽祖託夢」，宣布參加國民黨總統初選，引發網友熱議。對此，有網友貼出美媒《CNN》2年前的節目影片，列舉郭台銘富士康公司「令人讚嘆但還沒兌現的承諾」。許多網友看完笑翻，留言「怎麼聽起來是MOU大戶」。

臉書粉專「美國政治觀察」昨晚貼出《CNN》2017年報導《富士康破碎的承諾史》（Foxconn History of Broken Promises）的節目影片，還附上同年7月底出刊、與《CNN》差不多時間曝光的《市場觀察》報導，該報導內容為《富士康破壞承諾的歷史給威斯康辛州帶來陰影》（Foxconn’s history of broken promises casts a shadow on Wisconsin news）。

《CNN》節目影片細數富士康公司自2011年以來，宣布要在越南、巴西、美國賓州、印尼以及印度等地，投資3000萬美元到50億美元「卻沒有一個實現的承諾」，甚至連起頭都沒有。

《市場觀察》則指出，鴻海富士康最知名的是，在中國工廠生產製造蘋果iPhone手機，但因為郭台銘曾發生在多個國家或地區違背承諾的歷史，富士康要在美國威斯康辛州設廠的計畫，可能會蒙上陰影。

許多網友看完影片與報導後，紛紛留言「投資不如投胎轉世」、「話術一流」、「從來沒有一個大老闆可以被全世界笑成這樣的...媽祖婆顯靈...」；還有人拿郭台銘和高雄市長韓國瑜相比，酸說「一個發MOU，一個簽MOU，半斤八兩」、「看來都是MOU 簽好簽滿 然後不關我事」、「原來是另一個 Mr. MOU」、「那跟韓Sir滿像的」、「怎麼聽起來是MOU大戶」。

針對郭台銘曾承諾將在威斯康辛州創造13000個工作機會，威斯康辛州州長艾佛斯（Tony Evers）近日表示，由於預期富士康未能履行承諾，因此希望與富士康重談合約，他並強調，富士康無法像原先設想的，在威州創造13000個工作機會。

網友製圖酸說，「郭董出手不一樣，CNN認證的國際級跳票，恐怕連韓導都自嘆弗如！」。（圖擷取自臉書粉專「台灣賦格 Taiwan Fugue」）

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