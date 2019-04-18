預測國民黨「郭韓配」 黃偉哲：民進黨應嚴陣以待

2019-04-18 18:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於鴻海集團創辦人郭台銘宣布參加國民黨總統初選，台南市長黃偉哲今（18）日受訪說，國民黨一定會推出「郭韓配」，以郭台銘的霸氣、韓國瑜的EQ，這股組合力量不容小覷，民進黨應該團結合作嚴陣以待。

黃偉哲認為，郭台銘投入國民黨總統初選，最心碎的應該是「韓粉們」，國民黨或工商界大都拍手叫好，高雄市長韓國瑜也展現高EQ表達尊重與祝福，以韓市長的高EQ，應該會接受「郭韓配」代表國民黨出征2020總統大選。

黃偉哲說，以郭台銘的霸氣，配上韓國瑜的EQ，國民黨這個組合力量不容小覷，對於民進黨應該嚴陣以待，他希望投入民進黨初選的總統蔡英文與前行政院長賴清德，雙方陣營對於來襲的強敵，要保持高度戒慎恐懼。

黃偉哲也呼籲，「蔡粉」與 「賴粉」之間要以和為貴，彼此營造好的合作環境，在走完5月22日黨內初選程序後，雙方團結合作很重要，「團結都不一定打贏了，更何況是分裂」，對比看看國民黨的「郭韓配」，民進黨最好還是要以和為貴！

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