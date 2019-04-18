新北第1、12選區 國民黨立委初選激烈

2019-04-18 12:09

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市黨部今（18）天公告第10屆立法委員第3梯次候選人提名登記，將自22日起展開；兩個選區目前表態者實力相當，預料將是國民黨少數舉辦初選的區域，競爭相對激烈。

第3梯次候選人提名登記受理選區包括第1選區（淡水、八里、三芝、石門、林口、泰山）及第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）；預計22日至24日，每天上午10點至下午4點辦理領表登記作業。

市黨部評估，第1選區曾表態參選者包括現任國民黨文傳會副主委洪孟凱、前立委吳育昇，兩人來勢洶洶；另外，力挺朱立倫參選的市議員蔡淑君，地方也有勸進的聲音，以蔡淑君在林口基層深耕的影響力，對當地選情有一定的影響力。

第12選區表態參選者，有國民黨中央委員連勝文推薦的台灣創新法律協會創會理事長簡榮宗，還有郝龍斌擔任台北市長時的副手李永萍，還有韓國瑜臉書後援會版主、國民黨中央委員徐正文，誰能初選勝出，預料將有一番爭戰。

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