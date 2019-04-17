議員逼表態2020挺朱立倫 侯友宜遲不鬆口

2019-04-17 16:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜今天至市議會進行施政報告，日前刊登廣告力挺前新北市長朱立倫參選總統的無黨籍市議員蘇泓欽，要求侯友宜公開表態，是否支持朱參選2020？但侯友宜遲不鬆口，強調市政如果做不好，支持誰都沒有用。

蘇泓欽說，朱立倫任內在三鶯地區做了很多建設，去年選舉期間在他最艱困時，朱立倫願意到服務處給予加油打氣，他感謝朱立倫雪中送炭，因此不顧選民的反對意見，也要表態支持朱立倫。

蘇泓欽說，朱立倫從桃園縣長任內開始提拔侯友宜，一路走來到新北市擔任副市長，5年前朱立倫親自帶侯友宜到國民黨中央黨部辦理恢復黨籍，為此遭受罵名，朱保護侯用心良苦，得罪一票人，沒有人受到朱立倫的照顧比侯友宜還多。他強調，「沒有朱立倫的提攜之恩，就沒有今天的侯友宜。」要求侯友宜在黨內初選大方表態，展現鐵漢的魄力。

侯友宜回應，朱立倫是他以前的老長官，朱立倫對新北市有貢獻，新北市民的支持，永遠超過他的支持，朱立倫需要的是新北市民的支持，不是侯友宜個人的支持。

侯友宜說，他現在擔任新北市長，把新北市的市政建設做好，支持誰才有意義，市政做不好，支持誰都沒有用，「只要願意為新北市做事的人，我都會支持」。

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