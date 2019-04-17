宣布選2020總統 郭台銘：將參加國民黨初選、不接受徵召

2019-04-17 15:40

〔記者施曉光／台北報導〕鴻海董事長郭台銘昨日才鬆口表態有意參選總統，而且如果參選，一定會經過國民黨初選程序，但對郭台銘是否為具有黨權的合格黨員，黨內仍存疑義，國民黨主席吳敦義今天下午親自頒授郭台銘「中國國民黨中央委員會榮譽狀」，並以「同志」、「黨員」稱之，現場中常委一片叫「好」，會後中常委搶著與他合照，全黨為郭台銘「驗明正身」，取得日後參與黨內提名協調資格的用意不言而喻。郭台銘在接受表揚後致詞時，當場宣布要參選國民黨的總統初選。

郭台銘表示，國民黨必須建立初選制度，推出總統候選人的制度必須是公開、接地氣，才能建立未來典範，他願意參加初選，但絕對不願意接受徵召，他要爭取代表國民黨參加2020大選，如果未過初選，也一定會全力支持經黨內初選制度所產生的候選人。

他並重申，自己堅決要向所有在座黨的領導們呼籲，一個公平、公正、透明、接地氣的公開制度，是建立國民黨信用、黨魂的第一步。

郭台銘還說，自己不管未來還是企業家或「其他的可能性」，「這可能性非常大」，「和平、安定、經濟、未來」等8字是他信仰的價值，做為黨員要與黨中央一起努力找回3樣東西：黨魂、黨員榮譽以及國民黨失去的年輕人。

郭台銘在上述正式談話前，還先向國父、國民黨總理孫中山的遺像行3鞠躬，宣讀孫中山的遺囑，然後再分別向總裁蔣介石、前總統蔣經國遺像鞠躬。

他說，前總統李登輝總統有尊重已故前總統蔣經國，繼任總統後並沒有拆掉蔣經國的辦公室，但到了前總統陳水扁就任時就拆掉了，其中蔣經國有一幅對聯至今深入他心，也就是「計利當計天下利，求名應求萬世名」。

郭台銘在離去前還說，他會再找時間會做正式宣布（參選），今天只是到國民黨表達敦促黨要儘快公布總統初選辦法，只要初選辦法確定後，他會嚐試參加初選，絕不接受徵召。

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